Na środę 6 marca organizacje zrzeszające rolników zapowiedziały protest w centrum Warszawy, między innymi przed Sejmem i kancelarią premiera. Pierwotnie rolnicy planowali wjechać ciągnikami do miasta, ale na to zgody nie wydał najpierw stołeczny ratusz, a następnie sąd. Jak podaje rzeczniczka magistratu, największa demonstracja jest zapowiedziana na 150 tysięcy osób.

Bez względu na to, jaką formę przybierze środowy protest rolników, należy spodziewać się utrudnień w ruchu. - Mamy apel do wszystkich warszawianek i warszawiaków, aby w miarę możliwości omijać centrum, nie korzystać z samochodów i przesiąść się na komunikację miejską, zwłaszcza na metro - powiedział we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Każdy może demonstrować, ale bez łamania przepisów

Stołeczny ratusz nie dał zgody rolnikom na wjazd do miasta ciągnikami. Do sądu okręgowego trafiło odwołanie, ale decyzja władz miasta została podtrzymana.

- Jesteśmy zdania, że ciągniki nie powinny wjeżdżać do centrum miasta. Zresztą to zdanie zostało potwierdzone przez sąd - wyjaśnił prezydent stolicy. - Ciągniki w dużej liczbie mogą nie tylko spowodować uciążliwość, ale również mogą przyczynić się do zniszczenia nawierzchni, co nie jest w niczyim interesie - podkreślił.