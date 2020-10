Zatrzymania, mandaty, wnioski o ukaranie do sądu i sanepidu. Policja podsumowuje nocny protest

35 mandatów karnych, 89 wniosków do sądu, ponad 200 notatek do sanepidu, 15 osób zatrzymanych, z czego 14 wciąż przebywa na komendzie. To bilans nocnego protestu przed domem Jarosława Kaczyńskiego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji.