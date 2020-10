Protesty w Warszawie po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Zablokowane ulice i ronda

Poniedziałek to piąty dzień protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawa aborcyjnego. W Warszawie zablokowane jest co najmniej kilkanaście miejsc, m.in. ronda Waszyngtona i de Gaulle'a, most Poniatowskiego, ulice Marszałkowska, Świętokrzyska i Puławska, aleje KEN i Jerozolimskie.