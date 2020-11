Wtorkowe protesty skromniejsze niż poprzednie. Kilkadziesiąt osób wsiadło na rowery

Protest po zapowiedziach ministra Czarnka

Strajkowa Masa Krytyczna

Konsekwencje wobec nauczycieli

Wtorkowy protest jest odpowiedzią na nocny komunikat MEN, w którym zapowiedział konsekwencje dla nauczycieli za udział w protestach bądź nawoływanie do uczestniczenia w nich. "Jeżeli potwierdzi się, że niektórzy nauczyciele namawiali uczniów do udziału w protestach lub sami brali w nich udział, powodując zagrożenie w czasie epidemii i zachowując się w sposób uwłaczający etosowi ich zawodu, będą wyciągnięte konsekwencje przewidziane prawem. Nie ma także naszej zgody na zachęcanie dzieci oraz młodzieży do chuligańskich i wulgarnych zachowań. Nie ma zgody na to, aby uczniowie zachowywali się w taki sposób" - przekazała we wtorek rzeczniczka prasowa resortu Anna Ostrowska. Dodała jednak, że "nie ma mowy o zbieraniu nazwisk uczniów czy nauczycieli".