Blokada rond, mostu i tras. Protesty w różnych punktach stolicy

W Warszawie nie ma obecnie dużych utrudnień w ruchu. Wedle danych Google, zakorkowana jest tylko Trasa Łazienkowska od Wisłostrady do alei Niepodległości (w obu kierunkach).

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega: zablokowane skrzyżowanie Puławska/Goworka, plac Wilsona, most Śląsko-Dąbrowski, rondo Czterdziestolatka.

Zarząd Transportu Miejskiego: Tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 zostały podzielone na dwie części. Po stronie Pragi kursowanie do Ratuszowej-ZOO i al. Zielenieckiej, po stronie Ochoty, Woli do pl. Starynkiewicza.

Protest artystów

W poniedziałek udział w protestach zapowiedzieli także przedstawiciele kultury. O godzinie 17 przy Kolumnie Zygmunta rozpocznie się "Spacer środowisk artystyczno-kreatywnych". Jak podkreślają organizatorzy, to wydarzenie skierowane do "ludzi związanych na co dzień z kulturą i sztuką, muzyków, pracowników teatrów, muzeów, galerii, performerów, realizatorów, a także odbiorców efektów pracy wyżej wymienionych tysięcy ludzi".