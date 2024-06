Trwa protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego w obronie Palestyny. Demonstrują przed bramą główną UW. "Studentki od 21 dni wzywają rektora do potępienia ludobójstwa w Gazie i okupacji Palestyny oraz zerwania stosunków z przyczyniającymi się do nich izraelskimi podmiotami akademickimi oraz firmami" - napisali w przesłanym do redakcji mailu.