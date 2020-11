Sprzed Sejmu ruszyli placu na Rozdrożu. Protestujących zablokowała policja

- Protest za niecałą godzinę, ale nie da się ukryć, że blokada Sejmu trwa już tutaj od wielu godzin. Cała ulica Wiejska jest zabezpieczona szpalerem furgonetek policyjnych. Jest policja i Żandarmeria Wojskowa. Cała ulica - od placu Trzech Krzyży do ulicy Górnośląskiej. Ale nie tylko tutaj. Cała ulica Górnośląska od Myśliwieckiej do Alej Ujazdowskich oraz ulica Matejki, na której teraz stoimy są wyłączone z ruchu, co oczywiście powoduje też problemy komunikacyjne w centrum - relacjonował chwilę po godzinie 17 reporter TVN24 Michał Gołębiowski.

Jak dodawał, miejsce protestu zostało wybrane ze względu na trwające posiedzenie Sejmu. Na godzinę przed startem manifestacji jej uczestnicy dopiero zaczynali się zbierać. - Ale powzięte środki bezpieczeństwa są ogromne. Nie zawaham się powiedzieć, że jest to teraz najpilniej strzeżone miejsce i budynek w Polsce. Dziesiątki, jeśli nie setki policyjnych furgonetek, a także ciężki sprzęt policyjny, łącznie z armatkami wodnymi - zaznaczył Gołębiowski.