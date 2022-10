"Pozostanie nam tylko ciemność". Samorządowcy będą protestować przed kancelarią premiera

Samorządowcy z całej Polski przyjeżdżają w piątek do Warszawy, by protestować przeciwko wzrostowi cen energii elektrycznej. Po południu kierowcy i piesi powinni spodziewać się utrudnień w okolicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zapytana o główne cele protestujących Moskal-Słaniewska wskazała, że akcja odbywa się pod hasłem "Pozostanie nam tylko ciemność". - Jest to hasło symboliczne, mające związek z niebotycznymi wzrostami cen energii elektrycznej. Ta ciemność na ulicach to tylko symbol, bo energia elektryczna jest potrzebna nie tylko do oświetlania ulic, i to też chcemy uzmysłowić wszystkim. Wzrost cen energii przełoży się z pewnością na wzrost niektórych cen za usługi komunalne - mówiła prezydentka Świdnicy. Jak dodała, samorządowcy apelują do rządu o uregulowanie cen energii elektrycznej.