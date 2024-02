Rolnicy wrócili na Przyczółkową. Blokada na wjeździe do Warszawy

Wtorek jest kolejnym dniem protestów rolników w całej Polsce. W Warszawie traktory pojawiły się rano na Przyczółkowej i wróciły tam po godzinie 15. Rolnicy zapowiadają, że będą blokować ruch co najmniej do 17. Utrudnienia są także w okolicach Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki i Makowa Mazowieckiego.

We wtorek rano rolnicy ustawili blokadę przy ulicy Przyczółkowej w rejonie skrzyżowania z trasą S2. Utworzył się długi korek. Kierowcy jadący w stronę centrum musieli zwalniać tuż po przekroczeniu granicy Warszawy na wysokości skrzyżowania z Korbońskiego. Zator utworzył się też w przeciwnym kierunku.

Protest obserwował reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Rolnicy chodzą po przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu Przyczółkowej z ulicą Pałacową. Protest zabezpiecza policja. Co dwie minuty stojące w korku samochody są przepuszczane - opisywał po godzinie 8 nasz reporter.

Blokada zakończyła się po godzinie 10. Ulica Przyczółkowa była już przejezdna aż do godziny 15, kiedy rolnicy wrócili na miejsce. - Rozpoczął się protest. Rolnicy z biało-czerwonymi flagami przechodzą przez przejścia dla pieszych. Na miejscu jest kilka ciągników rolniczych, jest także sporo policjantów. Rolnicy zapowiadają, że protest potrwa co najmniej do godziny 17 - przekazał po godzinie 15 Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, który pojechał na miejsce.