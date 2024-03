Protest rolników wspierają też górnicy. Do Warszawy zmierzają członkowie śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

- Przyłączamy się z uwagi na to, że polityka KE wobec redukcji gazów cieplarnianych doprowadzi do tego, że w naszym regionie zniknie kilkadziesiąt, jak nie setki tysięcy miejsc pracy - mówił dziennikarzom przed wyjazdem do stolicy Artur Braszkiewicz, wiceprzewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Podkreślił, że problem dotyczy nie tylko górników, ale też pracowników branży motoryzacyjnej.

- Widzimy, że niepokój i wrogość wobec tych zapisów Zielonego Ładu narasta. Obywatele zdają sobie z tego sprawę. Jeżeli nie będzie weta, bedziemy dalej protestować. Mamy nadzieję, że polski rząd to zrozumie - podkreślił.