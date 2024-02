Protest rolników w centrum Warszawy. "Jak podróżować? Na pewno nie samochodem"

Możliwe blokady na wjazdach do Warszawy, ale nie w centrum

- Będzie pięć zgromadzeń, przynajmniej na chwilę obecną tyle jest zarejestrowanych. To największe organizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych, jest to zgromadzenie, w którym organizator przewiduje około 10 tysięcy osób - mówił podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami Jarosław Misztal, wicedyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

- Organizator zadeklarował, że zgromadzenie będzie miało charakter pokojowy, bez blokad . Ale poinformował nas, że nie wyklucza blokad gdzieś na wjazdach do Warszawy, w centrum nie i nie będzie to w ramach zgromadzenia, które zostało zarejestrowane - doprecyzował Jarosław Misztal.

Tę informację potwierdził nam Sławomir Izdebski, przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych. - Protest będzie wyłącznie pieszy, może będą jeden czy dwa ciągniki, ale to wyłącznie dekoracyjnie - przekazał. Jak dodał, nic mu nie wiadomo na temat ewentualnych blokad na trasach dojazdowych do Warszawy.

Ratusz radzi zostawić auto. "To będzie najgorsza opcja"

Przyznał, że szlak marszu prowadzi przez korytarze, "na których mamy bardzo duże obciążenie jeśli chodzi o transport miejski". Dlatego konieczne będą korekty tras. - Mamy przygotowane scenariusze wdrożeń, to nie będą przypadkowe decyzje - zapewnił wiceprezydent. I zachęcał do korzystania z transportu szynowego, przede wszystkim metra i kolei, które mają funkcjonować bez przeszkód.

- Największe utrudnienia będziemy mieli bezpośrednio w Śródmieściu, spodziewamy się wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu Marszałkowskiej, jak i Alej Jerozolimskich. Będzie to skutkowało wyłączeniem prądu w sieci trakcyjnej dla bezpieczeństwa uczestników - opisywał Zając. - Jak podróżować? Na pewno nie samochodem. To będzie jutro najgorsza opcja. W przypadku transportu miejskiego, nawet jak coś się zatka, nie będzie możliwości kontynuacji jazdy, to z autobusu czy tramwaju można wysiąść, samochodu na ulicy porzucić nie można - dodał.

Autobusy i tramwaje na objazdach

"W sytuacji, gdy zablokowane zostanie również torowisko w Alejach Jerozolimskich, to tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu S. Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka. Natomiast tramwaje linii 22 na Pradze będą jeździły w pętli: Wiatraczna – … – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – Wiatraczna. Podczas przejścia uczestników zgromadzenia przez rondo Dmowskiego, tramwaje linii 4, 15, 18 i 35 mogą zostać skierowane na trasę objazdową przez aleję Jana Pawła II, ulicę Chałubińskiego i aleję Niepodległości" - poinformował urząd miasta.