"Bicie kobiet to nie służba, to barbarzyństwo". Policja spisywała uczestników manifestacji

"Ja naprawdę nie chcę się was miśki bać"

Jak dodał, na miejscu panowała spokojna atmosfera. Zebrani mieli ze sobą między innymi flagi Unii Europejskiej oraz tęczowe. Niektórzy mieli emblematy Strajku Kobiet. Wznosili okrzyki: "Solidarność naszą bronią" i "To jest wojna". Mieli też ze sobą transparenty z napisami: "Bicie kobiet to nie służba, to barbarzyństwo" czy "Ja naprawdę nie chcę się was miśki bać, nie musicie nas lać".