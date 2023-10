Wysypali trociny, przykuli się do beczek. Protest aktywistów przed ministerstwem

W środę rano około 20 osób wpięło ręce w beczki, które zostały ustawione w wejściach do gmachu ministerstwa, od ulicy Reja oraz Wawelskiej. Na wprost bramy ministerstwa wysypano trociny. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy otoczyli kordonem protestujących.

"Władza jest głucha na głos społeczny"

"Lasy to nasza przeszłość i nasza przyszłość. Nie pozwolimy władzom jej zniszczyć. Coraz więcej osób w całej Polsce walczy o zachowanie swoich ukochanych lasów przed wycinką - od Puszczy Karpackiej, po Bukową, od Kleszczowskich Wąwozów, po Trójmiejski Park Krajobrazowy. Władza jest głucha na głos społeczny, zamiast dialogu ma dla nas represje. Dlatego dziś protestujemy pod ministerstwem. Usłyszcie nasz głos. Ocalmy stare lasy! Parki narodowe - teraz!" - napisali w oświadczeniu protestujący. Protestujący domagają się m.in. powołania nowych parków narodowych i rezerwatów przyrody. "Blokujemy, bo tak trzeba. Lasy Państwowe za zgodą ministerstwa dewastują najcenniejsze lasy. Lasy wodochronne. Lasy glebochronne. Ostatnie lasy o charakterze naturalnym. Lasy, w których żyją zagrożone wyginięciem gatunki. To właśnie od tych fragmentów ekosystemu zależy życie na Ziemi. I to właśnie dlatego musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać wyręby w tych miejscach" - mówiła, cytowana w komunikacie prasowym, uczestniczka protestu, aktywistka Dzikiego Ruchu Oporu