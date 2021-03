"To jest powolne umieranie". Przedsiębiorcy protestują przed kancelarią premiera

"To powolne umieranie"

- Złożyliśmy petycję do ministra Gowina, premiera Morawieckiego, prezydenta Dudy z prośbą o rozpatrzenie sprawy przedsiębiorców wykluczonych z tarczy rządowej, ze wsparcia jesienno-zimowego, bo to wiosenne poszło do wszystkich. Jesienne poszło tylko do 54 branż. A branż jest 654. Coś tu jest nie tak. Przyszliśmy się o to upomnieć – mówiła Joanna Dłużniewska, jedna z protestujących.