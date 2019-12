"Prawo do uczciwego sądu jest prawem cywilizacyjnym"

- Wszyscy się pytacie, co możecie dla nas zrobić, ale robicie bardzo dużo. Wystarczy, że po prostu jesteście. Są takie chwile, kiedy nic nie trzeba mówić, słowa są zbędne, wystarczy, że stoicie przy nas. My wtedy widzimy, że to, o co walczymy, zyskuje też aprobatę u was. Nie mogę wam obiecać, że tę bitwę wygramy, ale mogę wam obiecać , że sędziowie pokażą, że nie tylko fajnie mówią o konstytucji, ale są też w stanie wszystko zrobić w jej obronie - mówił.