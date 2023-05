Protestowali przed MON, ale minister do nich nie wyszedł. Zielone miasteczko i zapowiedź protestu "do skutku"

Cywile w armii chcą więcej zarabiać. Pracownicy resortu obrony narodowej protestowali w Warszawie. Walczą o podwyżki, bo, jak mówią, od lat ich nie było, a płace mają najniższe w całej budżetówce. Liczą na rozmowy z kierownictwem ministerstwa, liczą też na konkrety. Chcą protestować do skutku.

W poniedziałek przed gmachem Ministerstwa Obrony Narodowej w alei Niepodległości rozpoczęła się pikieta pod hasłem "Razem możemy więcej". To wspólne przedsięwzięcie organizacji związkowych działających w resorcie obrony, jak również pracowników wojska. Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 11.

Założyli miasteczko

Na manifestacji pojawiło się około tysiąca osób. Niektórzy mieli transparenty z napisami "Latami nas okradali, aż do najniższej pensji wyrównali" czy " Bez godnej pracy około 40 000 pracowników poszuka nowej pracy". Niektórzy zabrali ze sobą kartki z postulatami. Możemy na nich przeczytać, że oczekują:

Minister Mariusz Błaszczak nie wyszedł do protestujących. Ich przedstawiciele zostali zaproszeni na rozmowy przez pełnomocnika ministra Wojciecha Drobnego, jednak nie doszło do porozumienia. W związku z tym kilkadziesiąt osób zostało przed gmachem resortu, gdzie powstało zielone miasteczko. Zapowiadają protest "do skutku".