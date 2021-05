Białorusinki rozpoczęły głodówkę przed biurem Komisji Europejskiej

Protestujące przyznały, że doceniają dotychczasowe działania Unii Europejskiej, ale w ich odczuciu potrzeba znacznie więcej. - To nie była nasza decyzja, to była decyzją czasów, w których żyjemy. (…) Sądzono studentów, zablokowano niezależne media (portal Tut.By - red,). W niedzielę porwano samolot, a z niego Ramana Pratasiewicza i jego dziewczynę - mówiła Bażena Szamowicz, studentka Akademii Teatralnej w Warszawie, pytana, dlaczego zdecydowała się na taki krok.

Szamowicz wyjaśniła, że spotkała Stanisławę Glinnik podczas protestu obok Pałacu Kultury i Nauki na innym proteście przeciw reżimowi Łukaszenki. Dziewczyna powiedziała jej wtedy, że nie wie, jak ma reagować na to, co się dzieje w ich kraju i chyba będzie uczestniczyć w strajku głodowym. W odpowiedzi usłyszała: - Nie będziesz szła sama. Jestem z tobą. Będziemy razem.

Cel: unijne sankcje gospodarcze wobec Białorusi

Dziewczyny zdecydowały na taką formę protestu - bo jak tłumaczą - chcą zwrócić uwagę na Białoruś, która zniknęła z mediów aż do tej niedzieli, kiedy porwano samolot. Bażena przypomniała, że temat Białorusi jest obecny w mediach tylko od czasu do czasu, a w jej kraju przecież cały czas trwają ostre represje i dużo ludzi z tego powodu musiało też wyjechać. - Jeśli Europa nie zwraca uwagi na to, co mówimy, to będziemy wybierać inną formę protestu i jest nim teraz strajk głodowy - mówiła. Jak dodała, wydaje jej się, że to działa, gdyż pod budynkiem przedstawicielstwa KE pojawiło się dziś dużo mediów zainteresowanych tematem Białorusi.