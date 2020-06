Protest przed ambasadą USA. Krzyczeli "I can't breathe"

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który oszacował, że przed ambasadą zebrało się kilkaset osób. - Stoją od strony Alej Ujazdowskich, na chodnikach, po obu stronach ulicy. W większości to osoby młode. Krzyczą głównie "Black Lives Matter" i "I can't breathe" - opowiadał.

Oprócz skandowania haseł nawiązujących do śmierci Afroamerykanina George'a Floyda, uczestnicy manifestacji trzymali w rękach banery. - A na nich napisy takie, jak "Stop z agresją policji", "Razem przeciwko rasizmowi", "No freedom til we're equal" czy "Racism is temporary" - wymieniał Szmelter. - Protest odbywa się pod eskortą policji. Funkcjonariusze pilnują porządku, aby protestujący nie wdzierali się na jezdnię w alejach - mówił.