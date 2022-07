Chcą uznania Rosji za państwo terrorystyczne. Manifestacja przed ambasadą

Czego domagają się protestujący?

Protestujący domagają się od władzy maksymalnego poparcia #fullEmbargoForRussia i uznania Rosji za państwo terrorystyczne. W czym to pomoże?

"Z rosją przestaną prowadzić jakiekolwiek interesy. Biznes z nią będzie maksymalnie toksyczny. Ona stanie w jednym rzędzie z innymi wyłączonymi państwami, takimi jak Korea Północna, Syria, Iran czy Kuba. Każde państwo, każda spółka, każda osoba, która spróbuje nawiązać handel z tymi państwami powinna natychmiast zostać dołączona do listy sankcyjnej, co z kolei doprowadzi do odłączenia od całej gospodarki światowej. rosja nie będzie dostawać pomocy międzynarodowej, nikt nie będzie jej sprzedawać produktów podwójnego zastosowania, a także nie dostanie ona dofinansowania za granicą. Wszyscy rosyjscy urzędnicy, politycy oraz osoby państwowe zmienią się w sponsorów terroryzmu, których trzeba aresztować lub usunąć. Nawet status dyplomatyczny nie będzie w stanie ich uratować" - piszą organizatorzy. Przekonują, że dalej idące embargo oznacza szybsze zwycięstwo Ukrainy w trwającej wojnie.