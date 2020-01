500 drzew pod topór, droga zamiast tunelu. Protest przeciwko przebudowie praskiej ulicy

"Domagamy się wstrzymania przebudowy Wybrzeża Helskiego, której ma towarzyszyć budowa wału przeciwpowodziowego" - taki apel połączony z petycją do władz Warszawy pojawił się w internecie. Autor podkreśla, że inwestycja jest niezgodna z planem zagospodarowania i będzie oznaczać wycinkę pół tysiąca drzew.

Za petycją stoi radny Pragi Północ Grzegorz Walkiewicz. Zwraca uwagę na konsekwencje przebudowy ciągu Wybrzeże Helskie i Szczecińskie od Okrzei do Wybrzeża Puckiego.

"Inwestycja ma być realizowana kosztem 500 drzew i kilkudziesięciu tysięcy krzewów rosnących na cennym przyrodniczo obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły" – pisze radny na Facebooku. Zwraca również uwagę, że inwestycja jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. A do tego część zieleni przy Parku Praskim ma zabrać planowany parking pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a Ratuszową. Radny apeluje również do władz Warszawy o zmiany: chce by inwestycja tak bardzo nie ingerowała w środowisko.