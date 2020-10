Kierowca miejskiego autobusu potrącił protestującego rowerzystę. Mandaty dostali obaj

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania Czerniakowskiej ze Szwoleżerów. Sytuację na swojej stronie na Facebooku opisał dziennikarz Filip Springer, który był świadkiem. "W czasie dzisiejszego przejazdu Wisłostradą kierowca autobusu Warszawskiego Transportu Publicznego oznaczonego jako 'Przejazd techniczny' w okolicach przystanku Szwoleżerów potrącił jednego z rowerzystów, a następnie przejechał po jego rowerze niszcząc go zupełnie. Nikomu nic się nie stało, ale sytuacja była niebezpieczna. Na miejsce została wezwana policja, która orzekła winę kierowcy autobusu" - napisał w poniedziałek.

W rozmowie z tvnwarszawa.pl Springer wyjaśnił, że rowerzysta był uczestnikiem protestu. Z jego relacji wynika, że jechał w grupie, która blokowała ruch na Wisłostradzie, na jezdni w kierunku Mokotowa. Na wysokości Szwoleżerów kierowca autobusu miał próbować wyminąć blokadę zatoczką przystankową, a potrącony rowerzysta zablokował mu tę możliwość. - Kierowca kilka razy dodawał gazu i niebezpiecznie zbliżał się do rowerzysty. W końcu go potrącił. Rower upadł, rowerzysta odskoczył. Wtedy go zablokowaliśmy wszyscy. Kierowca autobusu przez cały ten czas wykrzykiwał w naszą stronę obraźliwe słowa - dodał.