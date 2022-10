Nie chcą "Centralnego Przekrętu Kasy". Protest przeciwko budowie megalotniska

Uczestnicy protestu zebrali się w sobotę rano na rondzie de Gaulle’a, skąd wyruszyli w Traktem Królewskim w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Mają ze sobą transparenty o treści: "Spółka CPK nie okradajcie nas z ziemi i domów", "CPK to Miś na miarę PiS-u, CPK to przekręt Ostrołęka x100, CPK to Centralny Przekręt Kasy", "Precz ze złodziejstwem CPK", "Rozwój tak, rozbój nie". Przynieśli też trąbki, gwizdki i syreny. Skandują hasło: "Nie dla CPK".