"Czarnek nie będzie nam pluł w twarz". Nauczyciele protestują przed ministerstwem

- Chcemy szkoły, która będzie szkołą wychowującą ku przyszłości, a nie szkołą odwołującą się do historii, do dorobku tych, którzy dzisiaj rządzą. Bo to jest zamierzchła przeszłość. My edukację chcemy budować dla przyszłości, pamiętając, że dziecko, które pierwszego września rozpoczęło swoją edukację, zakończy ją w połowie obecnego stulecia. Musimy je wyposażyć w takie umiejętności, w taki zasób wiedzy i kompetencji, żeby normalnie (jako dorosły - red.) w tym obywatelskim świecie mógł funkcjonować – dodał.