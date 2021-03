Sześcioro zatrzymanych, czworo funkcjonariuszy rannych. Policja podsumowała sobotni protest

Ponad tysiąc osób wylegitymowanych, kilkaset wniosków o ukaranie do sądu, kilkaset notatek do sanepidu, kilkadziesiąt mandatów. - Sześć osób zostało zatrzymanych, jedna z nich była poszukiwana listem gończym - powiedział rzecznik stołecznej komendy Sylwester Marczak, który podsumował sobotni protest przeciwników obostrzeń antycovidowych.

- Wczoraj, zgodnie z naszą zapowiedzią, przyświecała nam zasada zero tolerancji. Podjęto czynności wobec wszystkich osób, które w naszej ocenie dopuściły się naruszeń przepisów prawa. Łącznie wylegitymowano 1148 osób. Do sądu skierowanych zostanie blisko 800 wniosków, nałożono także 69 mandatów karnych. Ponad 100 wniosków dotyczy osób, które tamowały ruch. Oczywiście to nie koniec. W związku z naruszonymi obostrzeniami skierowanych zostanie do sanepidu 538 notatek - powiedział w niedzielę rano Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.