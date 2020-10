Antycovidowcy protestowali na ulicach. Bez maseczek i dystansu. "Jesteśmy wolnymi ludźmi"

"Nie damy się zastraszyć"

- To jest wojna – oznajmił Braun. Wyjaśnił, że jeżeli teraz społeczeństwo zgodzi się na ograniczenie wolności, np. poprzez nakaz zakrywania ust i nosa, to w przyszłości rządzący pozbawią je innych, dużo ważniejszych praw.

Premier apeluje

Premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej był pytany o protesty osób, które nie wierzą w pandemię i sprzeciwiają się wprowadzanym obostrzeniom, a także o to, co by powiedział takim osobom i czy nie ma poczucia, że jest współodpowiedzialny za to, że takie ruchy w ogóle powstały.