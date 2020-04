Warszawa prosi rząd o zwolnienie z "janosikowego"

Przez wadliwy system naliczania Warszawa, mimo że jej dochody drastycznie spadają, musi zapłacić większe "janosikowe" niż w poprzednich latach. Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy, zwrócił się do rządu o zwolnienie z opłaty do końca 2021 roku.

W piśmie skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra finansów Tadeusza Kościńskiego Trzaskowski zwrócił się o zwolnienie stolicy z wpłaty do budżetu "janosikowego" od kwietnia 2020 do końca 2021 roku. To reakcja na budżetowe załamanie w Warszawie w związku z epidemią COVID-19. - Będziemy musieli płacić więcej, mimo że spadają nam dochody. Bez wsparcia rządu dużym miastom grozi niewypłacalność, a to będzie skutkowało brakiem pieniędzy na realizację bieżących zadań i usług na rzecz mieszkańców oraz wstrzymaniem realizacji planów inwestycyjnych - mówi Trzaskowski.