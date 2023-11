Prokuratura umorzyła postępowania wobec Jarosława Kaczyńskiego

Zniszczona tabliczka wieńca

- Proszę go wylegitymować. Jestem wiceprezydentem do spraw bezpieczeństwa - instruuje policjantów Kaczyński. I domaga się danych aktywisty, którego izoluje policja. - We czterech nie jesteście w stanie dać sobie rady z jednym... - wyraża pretensje wobec funkcjonariuszy prezes PiS.

Kaczyński po miesięcznicy niszczy wieniec pod Schodami Smoleńskimi! Atakuje nas obraża i grozi, wyrywa telefon! Sfilmowany mówi do policjantów: „Jestem ministrem do spraw bezpieczeństwa chce znać ich nazwiska!” pic.twitter.com/eOhVp3EE1s

Potem sięga dłonią do smartfona mężczyzny, który go prawdopodobnie nagrywa. Kaczyński sobie tego nie życzy. W odpowiedzi słyszy, że jest w miejscu publicznym oraz, że jest "złodziejem" i "bandytą". - Cały czas mnie obraża, a wy nic nie robicie - mówi chwilę później. Potem polityk rozmawia jeszcze z policjantami (słowa zagłusza muzyka) i gdzieś dzwoni. Skarży się do telefonu, że obraźliwa tabliczka powraca co miesiąc. Po kilku minutach wsiada do auta i odjeżdża z placu Piłsudskiego.