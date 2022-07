Prokuratura skarży uchwałę śmieciową. "Dlaczego miasto przyjęło akurat różnicę 22 złotych?"

Argumenty prokuratury

Prokurator Skrzyniarz przekazała, że w uzasadnieniu uchwały zawarto wzmiankę, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów na jedno gospodarstwo domowe wynosi 110 zł. - Są to w zasadzie jedyne informacje dotyczące faktycznego kosztu gospodarowania odpadami w odniesieniu do gospodarstwa domowego. Tabele nie uwzględniają rozróżnienia między pomiędzy stawką za nieruchomość jednorodzinną a wielorodzinną - powiedziała.

Skarga jest już w sądzie

Skarga została złożona 15 lipca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do uchwały śmieciowej.

Od stycznia tego roku warszawiacy w budynkach wielorodzinnych miesięcznie mają płacić za wywóz segregowanych śmieci 85 złotych od mieszkania. Stawka za dom jednorodzinny wynosi 107 zł. To podwyżka w stosunku do opłaty, która obowiązywała od marca 2020 r. do kwietnia 2021 r. - wtedy wynosiła ona odpowiednio 65 oraz 94 zł. Jednocześnie jest to już trzecia zmiana przepisów dotyczących opłat za wywóz śmieci w ciągu ostatnich dwóch lat - nie licząc systemu, który nie zdążył wejść w życie.