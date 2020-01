Potrącił starszą kobietę, został uniewinniony. Prokuratura chce kasacji wyroku w sprawie Piotra Najsztuba

Prokuratora Okręgowa w Warszawie wniosła do Sądu Najwyższego kasację od prawomocnego wyroku w sprawie wypadku, w którym Piotr Najsztub potrącił starszą kobietę. Zdaniem prokuratury, sąd odwoławczy błędnie ocenił wyrok sądu pierwszej instancji.

Do zdarzenia doszło 5 października 2017 roku na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Piasta w Konstancinie-Jeziornie. Było już po zmroku, pogoda była fatalna - padał deszcz, wiał silny wiatr. Przejście dla pieszych było słabo oświetlone. Nowe, mocne latarnie zamontowano tam dopiero po wypadku. Potrącona przez dziennikarza 77-letnia piesza doznała poważnych obrażeń, przede wszystkim głowy. Piotr Najsztub (zgodził się na publikację nazwiska i wizerunku) jechał bez prawa jazdy. Jego auto nie miało też ważnych badań technicznych.

- 8 stycznia Prokurator Okręgowy w Warszawie wniósł do Sądu Najwyższego kasację od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik.

Jak poinformowała prokuratura, zdaniem śledczych sąd odwoławczy popełnił błędy co do oceny wyroku sądu pierwszej instancji. Dlatego została wniesiona kasacja, w której prokurator wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym Sądowi Okręgowemu w Warszawie.