Zamieścił film z podpalenia polskiej flagi. Sprawę bada prokuratura

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie publicznego podpalenia flagi państwowej. Relacja z tego zdarzenia została zamieszczona 2 maja w mediach społecznościowych. Mężczyźnie, który dopuścił się tego czynu, może grozić do roku więzienia.

Śledczy zajęli się w poniedziałek sprawą materiałów zamieszczonych na Facebooku oraz w serwisie YouTube przez administratora strony "FLGBT - Forum LGBT" Sławomira Kuletę. Na opublikowanych przez niego w sobotę zdjęciach i filmie widać moment podpalenia flagi państwowej. Jak tłumaczył Kuleta, to, co robi "to gest protestu przeciwko niesprawiedliwości, jak się w Polsce dzieje" i temu, że był "okłamywany przez państwo polskie przez okres 10 lat w siedmiu wyrokach sądowych w ważnej dla niego sprawie".