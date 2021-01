Akt oskarżenia wobec prokurator. Sprawa dotyczy "afery reprywatyzacyjnej"

Wobec prokurator, która w 2015 roku miała odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie "afery reprywatyzacyjnej", skierowano do sądu akt oskarżenia. Prokuratura Krajowa oskarża ją o niedopełnienie obowiązków służbowych oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Śledczy podjęli ponownie zaniechaną sprawę reprywatyzacji, a to doprowadziło do postawienia zarzutów między innymi warszawskiemu adwokatowi Robertowi N.