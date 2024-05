Prokurator generalny Adam Bodnar wystąpił do marszałka Sejmu Szymona Hołowni z wnioskiem o uchylenie immunitetu Anicie Czerwińskiej. To pokłosie wydarzeń ze stycznia, kiedy podczas miesięcznicy smoleńskiej, posłanka z PiS oderwała tabliczkę z jednego z wieńców.

Posłanka dołączyła skan wniosku podpisanego przez Adama Bodnara, do którego Prokurator Generalny dołączył wniosek Komendanta Głównego Policji z 25 marca tego roku, "o wyrażenie zgody na pociągnięcie Pani Anity Czerwińskiej do odpowiedzialności za wykroczenie z art. 124 par. 1 Kodeksu wykroczeń", który mówi o umyślnym niszczeniu lub uszkodzenie cudzej rzeczy.

Oderwała tabliczkę, wieniec zostawiła

Chodzi o wydarzenia, które opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl 10 stycznia tego roku. Na placu Piłsudskiego odbywała się wówczas miesięcznica smoleńska, tradycyjnie z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Na nagraniu udostępnionym na platformie X przez Piotra Fijałkowskiego z ruchu Obywatele RP widać Anitę Czerwińską, posłankę Prawa i Sprawiedliwości, która schyla się do leżącego przy pomniku smoleńskim wieńca i odrywa przymocowaną do niego tabliczkę.

- To jest własność pana Zbigniewa Komosy, który ustawił tu wieniec - krzyczy do Czerwińskiej mężczyzna nagrywający scenę. - Ja to udostępnię w mediach. Pani zdewastowała wieniec - mówi.

Mężczyzna następnie nawołuje do policjantów, którzy znajdowali się przy pomniku do tego, aby interweniowali. - Zrobiłem wszystko, co miałem zrobić. Pan mnie nie poucza - tłumaczy nagrywającemu jeden z funkcjonariuszy. - To jest pani poseł, ma immunitet. Nie będę się z nią przecież szarpał - stwierdza.