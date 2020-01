Warszawiacy chcą więcej zieleni. Do wydania w budżecie obywatelskim będą 83 miliony złotych

Zgłaszanie projektów trwało od 3 grudnia do 21 stycznia. Stołeczny ratusz już policzył, ile pomysłów wpłynęło. To łącznie 2242 projekty: 199 ogólnomiejskich i 2043 dzielnicowe. W tym roku warszawiacy zgłosili o 76 pomysłów więcej niż w ubiegłym roku. Większość z nich wpłynęła w ostatnich dniach etapu.

Zieleń, butelkomaty i tężnie solankowe

Zgłoszone propozycje dotyczą zieleni, ochrony środowiska czy ekologii. To na przykład kilkanaście butelkomatów czy tężnie solankowe. Mieszkańcy zgłosili również projekty sportowo-rekreacyjne, dotyczące budowy boisk, pumptracków i skateparków. Zaproponowali też nowe murale czy neony. Wiele pomysłów dotyczyło organizacji wydarzeń: potańcówek sąsiedzkich, kin plenerowych czy warsztatów edukacyjnych.

Urzędnicy ocenią projekty

Jeżeli projekt wymaga uzupełnienia albo zmian, urzędnicy skontaktują się z autorami, by poprosić o dodatkowe informacje. Wtedy można jeszcze nanieść poprawki. Ocena zakończy się 6 maja. Kolejny etap to głosowanie, które potrwa od 15 do 30 czerwca. 16 lipca zaplanowano ogłoszenie wyników.