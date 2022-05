Urzędnicy chcieli zlikwidować miejsca parkingowe i posadzić drzewa, zmienili zdanie po protestach mieszkańców

Zarząd Zieleni wprowadził zmiany w projekcie "Zielona Wąwozowa", w ramach którego tam, gdzie dziś są miejsca parkingowe, miano posadzić drzewa. Jak tłumaczy przedstawicielka Zarządu, to odpowiedź na skargi mieszkańców.

Przypomnijmy, stołeczny Zarząd Zieleni realizuje projekt "Zielone ulice", w ramach którego zazielenić miało się kilka ze stołecznych arterii, między innymi ursynowska Wąwozowa. W związku z planami ogrodników, na ulicy miało zniknąć co czwarte miejsce parkingowe (na odcinku od Zaruby do Rosoła łącznie miały zniknąć 33 miejsca parkingowe).

"Sytuacja parkingowa na Kabatach staje się coraz trudniejsza. Nie dość, że dzielnica wprowadza zakazy parkowania, to zamknięcie parkingu pod TESCO spowodowało zalanie osiedlowych uliczek samochodami. Swego czasu miasto obiecywało parking Park & Ride na Kabatach, ale póki co nie chce go zrealizować"- opisują aktywiści ze stowarzyszenia "Projekt Ursynów".