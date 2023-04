Profesor Politechniki Warszawskiej pobity na ulicy. Podejrzany sam zgłosił się na policję, usłyszał zarzut

W niedzielę na Ursynowie doszło do pobicia mężczyzny. Chodzi o profesora Politechniki Warszawskiej. Jak informuje policja, podejrzany przyszedł we wtorek na komisariat i złożył wyjaśnienia. Usłyszał zarzuty.

Informacja o pobiciu profesora Politechniki Warszawskiej rozchodzi się w mediach społecznościowych. Do wtorku wpis na Facebooku miał 3,8 tys. udostępnień. Jego autor poinformował, że do zdarzenia doszło w alei KEN pomiędzy stacjami metra Imielin i Stokłosy. Z jego relacji wynika, że profesor Politechniki Warszawskiej - ofiara pobicia - był pasażerem samochodu przewozu osób na aplikację. W pewnym momencie przed maskę auta miał wyjść mężczyzna i uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę. Wówczas pasażer miał wyjść z auta i poprosić zagradzającemu drogę o to, aby zszedł na trawnik. "W odpowiedzi został pobity do nieprzytomności" - czytamy we wpisie.