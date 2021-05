Zabójstwo Jaroszewiczów. "Przyznaję się do napadu, nie poszedłem tam nikogo zabijać"

Kolejna odsłona procesu w sprawie zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów. Dariusz S., jeden ze współoskarżonych w tej sprawie, zeznał przed sądem, że nie miał nic wspólnego z zabójstwem. - Przyznaję się do napadu rabunkowego - powiedział.

Warszawski sąd okręgowy, w trwającym od sierpnia ubiegłego roku procesie, jest cały czas na etapie weryfikacji obszernych wyjaśnień oskarżonych. Wyjaśnienia dwóch spośród nich - Dariusza S. i Marcina B. - są jednym z kluczowych dowodów w tej sprawie.

Dariusz S. zmienia zdanie

- Przyznaję się do napadu rabunkowego, nie poszedłem tam nikogo zabijać, ani krzywdzić - mówił Dariusz S. Jak dodał, nie miał "nic wspólnego z zabójstwem", bo Piotra Jaroszewicza miał dusić inny ze współoskarżonych - Robert S. - Nic się nie zdarzyło takiego, co mogłoby sprowokować Roberta S. do takiego działania, nie było żadnego powodu - mówił Dariusz S.

- Zwracam uwagę, że w śledztwie przyznał się pan do postawionego zarzutu udziału w zabójstwie. To dopiero przed sądem pan zmienił swoje wyjaśnienia w tym zakresie. Czy pan to rozumie? - zapytała w piątek Dariusza S. sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska.

Dariusz S. odpowiedział, że wtedy były "inne okoliczności" - związane z innym postępowaniem, tzw. sprawą krakowską, w której też był podejrzanym i co do której przekazano mu, że "nie ma za bardzo się czym przejmować".

- Czyli sąd ma rozumieć, że oskarżony kalkulował skutki procesowe korzystne dla siebie? Nie chciał pan w sprawie krakowskiej pogarszać sobie sytuacji, więc wykalkulował pan sobie, że wtedy się pan przyzna do tak postawionego zarzutu? - dopytywała sędzia.

Dariusz S. stanowczo zaprzeczył. - To jest kłamstwo. Gdybym kalkulował, to w ogóle bym o tej sprawie słowa nie powiedział - zaznaczył.

Trzeci z oskarżonych Marcin B. zeznawał już wcześniej, że on wykonywał tylko polecenia, a napadem kierował Robert S., który dokonał zbrodni. Często zasłaniał się jednak niepamięcią. W tym kontekście szczególne znaczenie będzie miało odniesienie się Roberta S. do tych relacji, co - jak jest przewidziane - ma nastąpić na jednym z najbliższych terminów rozpraw. Część z uczestników procesu, m.in. bliskich ofiar napadów, wyrażało już wątpliwości co do wersji przedstawianej przez dwóch oskarżonych.

Małżeństwo Jaroszewiczów archiwum TVN

Zabójstwo Jaroszewiczów

Wszyscy trzej oskarżeni, to dawni członkowie tzw. gangu karateków, który w latach 90. dokonał kilkudziesięciu napadów rabunkowych. Do napadu na dom Jaroszewiczów miało dojść - według prokuratury - w początkowym okresie działalności grupy.

Prokuratura zarzuciła trzem mężczyznom zasiadającym na ławie oskarżonych napad rabunkowy na posesję Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji w warszawskim Aninie w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 roku, podczas którego mieli wspólnie zamordować Piotra Jaroszewicza, zaś Robert S. miał zabić Alicję Solską-Jaroszewicz. Robertowi S. zarzucono również zabójstwo małżeństwa S. w 1991 roku w Gdyni oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Izabelinie w 1993 roku. Grozi im kara dożywocia.

Według prokuratury, w dniu napadu oskarżeni przez wiele godzin obserwowali posesję ofiar. Po wejściu do domu Jaroszewiczów przez uchylone okno łazienki Robert S. obezwładnił Piotra Jaroszewicza uderzeniem w tył głowy znalezioną bronią palną. Oskarżeni przywiązali mężczyznę do fotela. Z kolei Alicja Solska-Jaroszewicz została skrępowana i położona na podłodze w łazience. Oskarżeni przeszukali dom, zabrali z niego - poza dwoma pistoletami - pięć tysięcy marek niemieckich, pięć złotych monet oraz damski zegarek.

Jak wskazuje prokuratura, prawdopodobnie w momencie opuszczania przez sprawców domu pokrzywdzonych, już wcześnie rano, Piotr Jaroszewicz wyswobodził się z więzów. Napastnicy znów posadzili go w fotelu. Następnie, gdy dwaj sprawcy trzymali go za ręce, Robert S. go udusił.

Według prokuratury, po zamordowaniu Piotra Jaroszewicza Robert S. zabrał z gabinetu pokrzywdzonego jego sztucer, poszedł do łazienki, w której leżała związana Alicja Solska-Jaroszewicz i zastrzelił ją.

Proces ma być kontynuowany we wtorek 18 maja.

