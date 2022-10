Przed śmiercią widział Igora z raną ciętą. Świadek o kulisach burzliwego związku

Niedługo przed śmiercią Igor K., młodzieżowy radny Lublina był widziany z raną ciętą, wykonaną prawdopodobnie maczetą. Według świadka, do jej zadania miała przyznać się jego partnerka Karolina B., oskarżona o zabójstwo 21-latka. - Nie mógł sobie tego zrobić sam (...) Karolina była wściekła, że o to pytam, ale w końcu się przyznała - powiedział przed sądem przyjaciel kobiety.

Wśród przesłuchanych ekspertów - już w części jawnej - był także biegły toksykolog. Zeznał, że "badanie krwi nie wykazało obecności substancji psychoaktywnych, odurzających i psychotropowych". Dodał, że wykryto jedynie citalopram (lek używany w leczeniu depresji i stanów lękowych) w ilości 35 nanogramów. - Jest to jedna setna dawki toksycznej - co wskazuje na zastosowanie terapeutyczne - tłumaczył.

Świadek: mieli jechać do Meksyku, chciała mu się tam oświadczyć

- Mieli jechać do Meksyku i ona chciała mu się tam oświadczyć. Ale w Nowy Rok 2021 on zniknął - opowiadał o kulisach związku Karoliny i Igora świadek. Według niego, to zniknięcie rozpoczęło w życiu oskarżonej kilkumiesięczny czas ostrego imprezowania zakończony śmiercią Igora K. - Oni wracali do siebie, rozchodzili się. To był taki dziwny okres - tłumaczył.