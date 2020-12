Proces Kajetana P. odroczony

Poniedziałkowa rozprawa zaplanowana przez sędzię Agnieszkę Jaźwińską trwała kilkanaście minut. Sąd pozyskał kolejną opinię biegłych, którzy oceniali poczytalność Kajetana P. w chwili zarzucanego mu czynu. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, eksperci uznali, że oskarżony może w pełni odpowiadać za popełnione przestępstwo i brać udział w rozprawach. Nie stwierdzono u niego żadnej choroby psychicznej ograniczającej zdolność do pokierowania swoim zachowaniem. To stanowisko różniło się od poprzedniej opinii uzyskanej jeszcze w toku śledztwa, w której wykazano ograniczoną poczytalność Kajetana P.

Nie wiadomo, czy proces będzie jawny

Napaść na psycholog

Morderstwo lektorki języka włoskiego

30-letni Kajetan P. jest także podejrzany o to, że w lutym 2016 roku na Woli zamordował lektorkę języka włoskiego Katarzynę J., z którą umówił się na lekcję w jej mieszkaniu. Ciało 30-latki, z odciętą głową, miał przewieźć do wynajmowanego mieszkania na Żoliborzu i podpalić. Tam odkryli je strażacy, wezwani do pożaru. Mężczyzna uciekł i ukrywał się przez prawie dwa tygodnie. 17 lutego Kajetana P. zatrzymano w stolicy Malty. Dzień później maltański sąd wydał zgodę na ekstradycję Kajetana P. i 26 lutego został on przewieziony do Polski.