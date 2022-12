"Diler gwiazd" prawomocnie skazany. Sąd: dostarczał kokainę do klubów, na imprezy

czytaj dalej

Komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk w wywiadzie opowiedział o przebiegu wydarzeń związanych z eksplozją w Komendzie Głównej Policji, w której został poszkodowany. "Choć życie nauczyło mnie, by opierać się na faktach i dowodach, to w tej sprawie mam duże wątpliwości, czy była to czyjaś pomyłka" - powiedział. Zapewnił, że nie wierzy, by Ukraińcy mieli coś wspólnego z tym incydentem. Dodał, że nie widzi powodu, aby podać się do dymisji.