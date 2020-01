"Zaatakował nożem i wybiegł". Zarzut za próbę zabójstwa w hostelu

Do zdarzenia miało dojść w minioną niedzielę w jednym z hosteli na warszawskiej Woli. Według śledczych, pomiędzy dwoma obywatelami Ukrainy doszło do kłótni, podczas której 30-latek zaatakował nożem. - Zaraz po tym mężczyzna wybiegł z budynku - poinformowała policjantka.

Zatrzymanie

Policję o zdarzeniu poinformowała jedna z osób, która zauważyła rannego mężczyznę. - Na miejscu funkcjonariusze udzielili pomocy przedmedycznej pokrzywdzonemu, który miał ranę kłutą klatki piersiowej. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala, gdzie została udzielona mu specjalistyczna pomoc medyczna - dodała Sulowska.

Wskazała, że funkcjonariusze zatrzymali sprawcę niedługo po zdarzeniu. - Śledztwo w tej sprawie wszczęła wolska prokuratura, a wyjaśnieniem okoliczności zajęli się również policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. W trakcie gromadzenia materiału dowodowego zatrzymany mężczyzna próbował wprowadzić w błąd policjantów, co do okoliczności zdarzenia - podała policjantka.