PAŻP zezwala na fajerwerki, miasto namawia do rezygnacji. Trzaskowski: pamiętajcie - Bąbel patrzy

Wielkimi korkami zbliża się ostatnia noc w roku, a wraz z nią huczne zabawy oraz strzelanie petardami i pokazy fajerwerków. Dzień przed sylwestrem prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zaapelował do mieszkańców, aby w trosce o zwierzęta zrezygnowali z używania środków pirotechnicznych. Dyspensę na ich stosowanie wydała za to Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Amatorom sylwestrowej pirotechniki przypominam, że zwierzaki źle znoszą taką zabawę. Czasami po prostu się boją, ale często to także zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Dlatego #WarszawaNieStrzela w Sylwestra! I Was zachęcam do tego samego. Pamiętajcie - Bąbel patrzy..." - napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a pod wpisem zamieścił zdjęcie swojego psa - Bąbla.

Komunikat w sprawie fajerwerków wydał również stołeczny ratusz. "Decyzja o rezygnacji z pirotechnicznych pokazów w Warszawie podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i spokój zwierząt – w tym m.in. podopiecznych Schroniska na Paluchu oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Wyostrzone zmysły zwierząt powodują, że fajerwerki i petardy są dla nich źródłem dużego stresu. Zwierzęta w panice mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, tworząc potencjalne zagrożenie dla siebie i innych zwierząt" - napisano w komunikacie.

W połowie grudnia stołeczni radni przyjęli stanowisko w sprawie nieużywania materiałów pirotechnicznych. Za było 46 radnych, przeciw - troje, a dziewięcioro wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z decyzją prezydenta Trzaskowskiego od 2018 roku podczas miejskich zabaw sylwestrowych obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. Decyzja została podjęta w trosce o zwierzęta, które stresują się hukiem i błyskami materiałów pirotechnicznych.

PAŻP zezwala na fajerwerki

Zgody na pokazy pirotechniczne udzieliła za to Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Na profilu PAŻP na Facebooku przekazano, że "w przestrzeni powietrznej FIR (Rejon Informacji Powietrznej - red.) Warszawa w okresie od dnia 31.12.2021 od godziny 22.00 czasu lokalnego do dnia 1.1.2022 do godziny 4.00 czasu lokalnego pokazy pirotechniczne i świetlne prowadzone do wysokości 150 m AGL (nad poziomem gruntu - red.) oraz wypuszczenia balonów w całym rejonie FIR Warszawa objęte są zgodą PAŻP w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i nie wymagają zgłaszania za pomocą formularzy".

Zgodę wyrażono z jednym zastrzeżeniem. "Jednakże w przypadku zauważenia ruchu lotniczego w rejonie prowadzonego pokazu z użyciem światła jego organizator zobowiązany jest do przerwania pokazu do czasu, gdy statki powietrzne znajdą się w odległości zapewniającej brak ryzyka bezpośredniego kontaktu materiałów pirotechnicznych ze statkiem powietrznym oraz brak ryzyka oślepienia załogi. Odpowiedzialność za dotrzymanie ww. warunków spoczywa na organizatorze pokazu" - napisano na profilu PAŻP.

Co zrobić, gdy nasz pupil się zgubi?

Ratusz przypomina, że w noc sylwestrową, właściciele psów i kotów powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na bezpieczeństwo czworonoga, ale też odpowiednie oznakowanie w postaci czipa czy adresatki. W przypadku zgubienia się zwierzęcia, ułatwi to dostarczenie czworonoga bezpośrednio do opiekuna. Zgłoszenia o znalezieniu zagubionego zwierzęcia przyjmowane są przez Straż Miejską (pod numerem alarmowym 986). Funkcjonariusze odwożą następnie zaczipowane czworonogi pod przypisany adres właściciela. Ekopatrol przekazuje też zwierzęta do specjalistycznych placówek, takich jak Schronisko Na Paluchu, ośrodek CITES i Ptasi Azyl działające przy warszawskim zoo, a także lecznic weterynaryjnych, które współpracują ze Strażą Miejską.

Tak jak w ubiegłym, również i w tym roku w Warszawie nie będzie miejskiej zabawy sylwestrowej. Ze względu na czwartą falą epidemii COVID-19 ratusz podjął decyzję o odwołaniu imprezy.

Sylwester i fajerwerki w Warszawie TVN24

Autor:dg/r

Źródło: tvnwarszawa.pl