Prezydent Duda przekazał marszałek Sejmu projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego

Prezydent podkreślił w swoim przemówieniu, że odbudowa pałacu "to duży wysiłek finansowy". - Ale to także ogromne dzieło o charakterze symbolicznym, które ma zwieńczyć cały wieloletni proces odbudowywania stolicy - powiedział.

Siedziba wojewody, Senatu i instytucji kultury

Muzeum Lecha Kaczyńskiego?

"Gazeta Stołeczna" wskazuje, że może dojść do ponownej wymiany gruntów lub przejęcia działki za pomocą specustawy. - Póki co, nie otrzymaliśmy żadnej propozycji w tej sprawie - przekazała nam rzeczniczka ratusza.

Trzaskowski: są w tej chwili ważniejsze wydatki

- Mamy pytania do rządu i pana prezydenta, czy to w tej chwili jest najbardziej paląca potrzeba warszawianek i warszawiaków. Znajdujemy się w dosyć sporym kryzysie finansowym. Coraz mniej było wpływów do budżetu miasta w związku z epidemią. Jeżeli rządzący chcą wydawać pieniądze na inwestycje w Warszawie, to mogliby wesprzeć choćby budowę metra - powiedział Trzaskowski.