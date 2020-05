75 lat temu zakończyła się II wojna światowa. "To słodko-gorzka rocznica"

- 75 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Data od samego początku budziła spór pomiędzy państwami Zachodu a Stalinem - powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że Polacy obchodzą dzień zakończenia II wojny światowej tak, jak "obchodzi go Europa Zachodnia, jak obchodzi go wolny świat".

- To jest dla nas taka rocznica, każdego roku w jakimś sensie słodko-gorzka. Słodka dlatego, że zakończyła się II wojna światowa, zakończyła się ta krwawa jatka w historii dziejów i historii ludzkości, w której życie straciło tylu ludzi: prawie sześć milionów naszych obywateli - w tym trzy miliony obywateli polskich narodowości żydowskiej. Polacy walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej, na zachodzie, na wschodzie, walczyli w podziemiu w partyzantce, ginęli w obozach koncentracyjnych, umierali w obozach jenieckich, byli rozstrzeliwani na ulicach miast, byli więzieni, katowani - wyliczał prezydent. - To był dla naszej ojczyzny i naszego narodu straszny czas - podkreślił.

"Nie zapominamy o tamtym zakończeniu"

- Po tamtych majowych dniach, 7-8 maja Polska rzeczywiście na mapę wróciła. Ale to jest ten gorzki element. Wróciła, ale nie jako państwo w pełni wolne i suwerenne. Znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, nasi żołnierze zdradzeni przez aliantów - to trzeba po imieniu nazwać - nie poszli w wielkiej defiladzie zwycięstwa w Londynie, nie dopuszczono ich do tego, by mogli w niej iść, mimo że walczyli na froncie zachodnim, mimo że zdobyli Monte Cassino, mimo że walczyli w tylu miejscach, krwawili się w bitwie pod Arnhem, walczyli o niepodległość Belgi i Holandii, w bitwie o Anglię. Nie dopuszczono ich - zaznaczył prezydent.