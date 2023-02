Prezydencki boeing 747 wylądował na Lotnisku Chopina

Boeing 747, z którego korzystają prezydenci USA podczas zagranicznych wizyt, wylądował we wtorek rano na Lotnisku Chopina. W poniedziałek późnym wieczorem Joe Biden przyleciał do Warszawy na pokładzie innej maszyny po niespodziewanej wizycie w Kijowie. We wtorek po południu wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego.

Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, kilka minut przed godziną 8 boeing 747, lecący z Waszyngtonu, wylądował w Warszawie. To ten jumbo jet najczęściej wykorzystywany jest jako Air Force One, czyli maszyna, na pokładzie której leci prezydent. Tym razem - w związku z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie - Biden przyleciał do Polski innym samolotem.

Jak wyjaśniał na antenie TVN24 Piotr Kraśko, chodziło o to, żeby ukryć fakt, że Joe Biden wyruszył w podróż do Europy wcześniej niż oficjalnie zapowiadano. Samolot, którym leciał wywoływany był przez kolejne wieże kontroli lotów nie jako Air Force One, ale jako Sierra Alfa Mike 060 - to skrót od Special Air Mission, czyli specjalna misja powietrzna. Samolotem, który wylądował w Warszawie we wtorek, Biden prawdopodobnie wyleci w środę po południu do Waszyngtonu.

Prezydencki boeing 747 na Lotnisku Chopina Prezydencki boeing 747 na Lotnisku Chopina | Kacper Jegliczka/ Okiem Spottera Prezydencki boeing 747 na Lotnisku Chopina | Kacper Jegliczka/ Okiem Spottera Prezydencki boeing 747 na Lotnisku Chopina | Kacper Jegliczka/ Okiem Spottera

Przyleciał do Polski boeingiem 757

Jak podała stacja CNN, samolot z prezydentem USA odleciał z bazy Andrews pod Waszyngtonem w niedzielę o godz. 4.15 czasu lokalnego (godz. 10.15 czasu polskiego). Biden odleciał zmodyfikowaną maszyną Boeing 757, normalnie używaną do lotów krajowych. Podróżował z relatywnie małą świtą, na pokład zabrano też kilku dziennikarzy, którym nie pozwolono jednak korzystać z telefonów i innych urządzeń elektronicznych.

Biden przybył najpierw do amerykańskiej bazy Ramstein w Niemczech, skąd poleciał do Polski. Następnie wsiadł w pociąg, którym przekroczył granicę polsko-ukraińską i po prawie 10 godzinach podróży dotarł do Kijowa ok. godz. 8 rano czasu lokalnego w poniedziałek.

Ze stolicy Ukrainy do Polski przyjechał pociągiem. Przed godziną 23.15 wylądował na Lotnisku Chopina w Warszawie, dokąd przyleciał z podrzeszowskiej Jasionki. Następnie, już autem, przyjechał do hotelu Marriott.

Najsłynniejszy samolot świata

Boeing 747, który wylądował we wtorek na Lotnisku Chopina to najsłynniejszy samolot, który przewozi prezydentów USA. Jest jedną najbardziej tajemniczych i fascynujących maszyn na świecie. Często nazywany jest "latającym Białym Domem". Samolot ma możliwość tankowania w powietrzu, co w praktyce oznacza nieograniczony zasięg. Air Force One jest wyposażony w zaawansowany sprzęt do bezpiecznej łączności, dzięki czemu może pełnić funkcję mobilnego centrum dowodzenia.

Autor:katke/b

Źródło: PAP, CNN, TVN24, tvnwarszawa.pl