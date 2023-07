Prezes Tramwajów Warszawskich we władzach międzynarodowego stowarzyszenia

- To pierwsze takie stanowisko zajmowane przez Polaka w tym stowarzyszeniu. Podczas szczytu prezydentem UITP została wybrana Renée Amilcar z Kanady, pierwsza w historii kobieta na tym stanowisku - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Stowarzyszenie istnieje od 1885 roku, początkowo pod nazwą Międzynarodowa Unia Tramwajów. Od tego czasu, co 2 lata organizowany jest szczyt wraz z targami wystawowymi. Polska gościła szczyt UITP jeden raz. W 1930 roku do Warszawy przybyli goście z 20 państw. Tramwaje Warszawskie przystąpiły do UITP w 2008 roku.