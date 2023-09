"Prezentował treści pornograficzne młodym kobietom". Rowerzysta zatrzymany w mieszkaniu matki

czytaj dalej

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe odbędą się 15 października 2023 roku. Można już składać wnioski o zmianę miejsca do głosowania i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Stołeczni urzędnicy przypominają, jak to zrobić.