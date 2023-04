"Oddajmy hołd heroicznej walce żydowskich powstańców, którzy w beznadziejnej sytuacji chwycili za broń"

Szef rządu w środę rano złożył kwiaty przed tablicą Pamięci Żołnierzy Okręgu Armii Krajowej Warszawa-Miasto, w 80. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Podczas wystąpienia szef rządu przypomniał słowa Jana Pawła II, który o powstaniu w getcie mówił, że był to rozpaczliwy krzyk o prawo do życia i wolności, a także krzyk o godność człowieka.

Prolog do wystawy "Wokół nas Morze Ognia"

Prolog do wystawy "Wokół nas Morze Ognia" MHŻP POLIN

"Ten krzyk z otchłani"

Jak dodał, żołnierze AK również oddawali swoje życie, dlatego - jak mówił - "chciałem dzisiaj im także złożyć hołd". - To walka w sprawie, która była dla nich również najważniejsza, bo Żydzi stanowili część całego społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej, dlatego w tamtej nierównej walce również polscy żołnierze pomagali.

Morawiecki podkreślił, że Niemcy mordowali Żydów w sposób bestialski, barbarzyński i okrutny. - To była prawdziwa otchłań piekła - oświadczył.

- Dlatego chciałem również złożyć hołd wszystkim tym, którzy przerwali milczenie świata. To o milczeniu świata mówił w swoim wystąpieniu radiowym generał (Władysław) Sikorski w maju 1943 roku, kiedy piętnował to milczenie i kiedy dziękował społeczności polskiej, społeczności Warszawy za pomoc Żydom podczas powstania w getcie warszawskim, w tych tragicznych, beznadziejnych, trudnych dniach, które oddawały jednak bohaterstwo najwyższej próby - powiedział.

"Fundament dobra, fundament człowieczeństwa"

Jak dodał, prawda musi przebić się do świadomości współczesnego świata. - Prawda o tamtych dniach, a ta prawda to również prawda o bohaterstwie Armii Krajowej. To właśnie chłopcy i dziewczęta, kobiety i mężczyźni Armii Krajowej dali świadectwo najwyższej próby bohaterstwa i walki o wolność, o prawdę i o dobro. O dobro, o które było tak trudno w tamtych bestialskich czasach, które stworzyły Niemcy, III Rzesza Niemiecka. Tę prawdę też trzeba bardzo głośno powiedzieć, bo jest ona dzisiaj zakłamywana - powiedział.