Za pedofilię mógł trafić na 12 lat do więzienia, pójdzie na dwa i pół roku. Prokuratura wycofała apelację

Wszystkie strony zgodziły się na wyrok

Przypomnijmy, wyrok w sądzie pierwszej instancji zapadł na początku listopada 2022 roku. Jak ustaliliśmy w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, oskarżony dobrowolnie poddał się karze. Oznacza to, że na wysokość kary musiały zgodzić się wszystkie strony: prokuratura, pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżony. Wówczas wyrok może zapaść na pierwszej rozprawie, bez przesłuchiwania świadków.

Dlaczego prokuratura wycofała apelację?

- Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ wniosła apelację w opisywanej sprawie z powodów proceduralnych to jest naruszenia przepisów kodeksu postępowania karnego w zakresie pouczenia pokrzywdzonych o możliwości zakończenia postępowania w trybie konsensualnym. Na rozprawie apelacyjnej pokrzywdzone stawiły się i wątpliwości co do właściwego pouczenia zostały rozwiane. Dlatego prokurator cofnął apelację - powiedziała nam teraz Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.