"Prawo do aborcji prawem człowieka". Baner na moście zerwany tuż po zawieszeniu

- Prawo do aborcji jest prawem człowieka. To protest w obronie naszych wartości, w obronie wszystkich kobiet i LGBT+, których to dotyczy bezpośrednio, które są lub mogą być w ciąży - mówiła podczas konferencji prasowej Anna Tomaszewska z Akcji Demokracji, która stoi za akcją. Jak podkreśliła, to nie jest walka o "kompromis aborcyjny". - Sprzeciwiamy się zaostrzaniu prawa, ale mamy już dość kompromisów. Prawa człowieka są niezbywalne i przynależą do każdego człowieka - dodała.