Prawie pięć milionów wypożyczeń Veturilo. Jedna stacja jest szczególnie popularna

Powstała nowa aplikacja

W tym sezonie zniknęły elektrozamki. Każdy rower ma indywidualne zapięcie wbudowane w tylne koło. Zwalnia się ono automatycznie po wypożyczeniu. Zmieniły się też stacje, w których zwraca się jednoślady. "W tym sezonie rower można było przypiąć do specjalnie oznaczonych stojaków w kształcie odwróconej litery U. Uruchomiona została także – zbudowana od podstaw – aplikacja mobilna, która znacznie przyspieszyła odblokowanie roweru. Łatwiejszy stał się także proces wypożyczania i zwrotu pojazdów" - szczyci się ratusz.

Niezmienna pozostała taryfa Veturilo. Ceny są identyczne jak 11 lat temu, gdy system startował w Warszawie. Pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe. "W ten sposób nadal miasto zachęca użytkowników, by traktowali rower jako jeden z elementów stołecznej komunikacji miejskiej, który pozwala szybko dojechać – np. do metra czy tramwaju" - napisali urzędnicy.

"Milion wypożyczeń więcej"

Wiosną przy stojakach rowerowych na ulicach Warszawy pojawiło się 3030 jednośladów Veturilo, w tym 300 ze wspomaganiem elektrycznym i 30 tandemów. Znalazły się one w 300 stacjach rozmieszczonych w każdej z 18 dzielnic. System w obecnej formule będzie działał do 2028 roku.

W ciągu dziewięciu miesięcy rowery Veturilo wypożyczono dokładnie 4 910 240 razy. "To aż o milion więcej niż rok temu. To bezprecedensowy wzrost liczby wypożyczeń przy zmniejszonej liczbie rowerów – w 2022 roku dostępnych było niemal 5 tysięcy jednośladów" - wyliczył ratusz.

Podano także, że imponująca jest liczba zarejestrowanych użytkowników systemu Veturilo. W marcu było to 42 832 osób. Na koniec sezonu mieliśmy już 236 866 unikalnych użytkowników.

Od początku marca do końca listopada notowano średnio 17,8 tysięcy wypożyczeń dziennie. Rekordowym dniem okazała się niedziela, 21 maja, gdy rowery Veturilo wypożyczano aż 32,4 tys. razy. "Zaskoczeń jest jednak więcej. W tym roku odnotowano nieporównywalną średnią wypożyczeń na rower – 5,62 razy na dzień. To wzrost o 131 procent od tej z lat 2020-2022. Nigdy wcześniej nie było tak wysokiej średniej wypożyczeń jednego jednośladu" - podkreślił ratusz w komunikacie.

Hitem były elektryki

Najchętniej korzystano z tradycyjnych rowerów. Jednak tych jest też najwięcej. W sumie w tym sezonie wypożyczano je 3 953 560 razy. Daje to 86 781 dni nieprzerwanej jazdy, czyli… 238 lat. "Hitem tego sezonu okazały się rowery Veturilo ze wspomaganiem elektrycznym. Wypożyczano je 924 935 razy, co stanowi niemal 19 procent wszystkich wypożyczeń" - podał ratusz. Nie brakowało też użytkowników Veturilo, którzy wraz z drugą osobą jeździli po mieście na tandemach. W tym sezonie ten typ rowerów wypożyczano 31 745 razy.

Pod koniec tegorocznego sezonu na system Veturilo składało się 3281 rowerów oraz 329 stacji. "Od marca przybyło więc nie tylko jednośladów, ale i miejsc, skąd można je wypożyczać. Udało się to dzięki wsparciu niektórych urzędów dzielnic oraz partnerów prywatnych projektu. A to nie koniec. W ostatnich dniach października do Veturilo włączono cztery siostrzane podwarszawskie systemy miejskie (w Markach, Otwocku, Piasecznie i Pruszkowie), które zapewniły dodatkowe 35 stacji i 278 rowerów" - doprecyzował ratusz.